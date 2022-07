Il Monza ci prova per Andrea Petagna (Di martedì 12 luglio 2022) Nella giornata di ieri era trapelata da Dimaro la notizia della possibile cessione di Andrea Petagna, la cui volontà è di poter giocare con maggiore continuità. Molte le squadre interessate al centravanti azzurro.. Tre queste c’è sicuramente il Monza che segue il giocatore, e che pare abbia già presentato un’offerta al Napoli: Prestito a 5 milioni di euro con obbligo di riscatto fissato a 10 milioni. La valutazione del Napoli si aggira intorno ai 20 milioni. Vedremo gli sviluppi nei prossimi giorni. Leggi su terzotemponapoli (Di martedì 12 luglio 2022) Nella giornata di ieri era trapelata da Dimaro la notizia della possibile cessione di, la cui volontà è di poter giocare con maggiore continuità. Molte le squadre interessate al centravanti azzurro.. Tre queste c’è sicuramente ilche segue il giocatore, e che pare abbia già presentato un’offerta al Napoli: Prestito a 5 milioni di euro con obbligo di riscatto fissato a 10 milioni. La valutazione del Napoli si aggira intorno ai 20 milioni. Vedremo gli sviluppi nei prossimi giorni.

