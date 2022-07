Il capo dell' Isis in Siria ucciso in un attacco aereo Usa | Biden | Messaggio a tutti terroristi

Pubblicità

rtl1025 : ?? Un drone #Usa ha ucciso il capo dell'#Isis in #Siria: lo rende noto il #Pentagono - Pippo98450967 : RT @Teresafas: @Miti_Vigliero @Gazzettino Capo della prevenzione? Responsabile dell'infezione (di massa), direi - carseri : RT @DonbassItalia: L'attacco ucraino di stasera a Novaya Kakhovka è stato effettuato con missili MLRS Himars di fabbricazione statunitense,… - PaolaSimonin : RT @DonbassItalia: L'ordine di colpire Novaya Kakhovka nella regione di Kherson è stato dato personalmente dal presidente dell'Ucraina Volo… - hiboss_hiboss : RT @DonbassItalia: L'ordine di colpire Novaya Kakhovka nella regione di Kherson è stato dato personalmente dal presidente dell'Ucraina Volo… -

... 'È qui che illustrerà la sua posizione in merito alle misure anticipate nel corso'incontro di ...Stelle di non partecipare al voto finale sul Decreto Aiuti e l'incontro tra il premier e il...Di fatto la decina di funzionari Anas, guidati daldel compartimentoAbruzzo Antonio Marasco, la mattina8 luglio non sapevano dove mettere le mani. Non si sa quale mente giuridica o ...Nel 2016 è stato, invece, capo squadra al serale e, successivamente, è apparso diverse volte come giudice di sfide o gare di ballo dei concorrenti. Ma perché il ballerino professionista decise di ...Un’inchiesta della Bbc divulga rapporti militari secondo cui gruppi di soldati potrebbero aver ucciso a sangue freddo 54 persone tra il 2010 e il 2011 ...