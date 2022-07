I funerali di Michele Garruto saranno giovedì a Solaro

Leggi su ilnotiziario

(Di martedì 12 luglio 2022) tds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colormattina aper, il parrucchiere di 30 anni mortoscorso in un incidente in moto a Saronno.era in sella alla propria motocicletta e stava tornando a casa in pausa pranzo da Rovellasca, dove aveva uno dei suoi due negozi di acconciature, L’altro è ain ... tds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortd module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerptL'articolo proviene da Il Notiziario.