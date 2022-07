Governo, Conte: “M5S aspetta risposte da Draghi il prima possibile” (Di martedì 12 luglio 2022) (Adnkronos) – “Contiamo come Movimento 5 Stelle di ricevere delle pronte risposte, quindi adesso ci aggiorneremo prima possibile”. Così Giuseppe Conte a Fanpage. Il presidente del Consiglio, Mario Draghi, terrà alle 16.30 una conferenza stampa insieme ai ministri del Lavoro Andrea Orlando e dello Sviluppo economico Giancarlo Giorgetti. L'articolo proviene da Italia Sera. Leggi su italiasera (Di martedì 12 luglio 2022) (Adnkronos) – “Contiamo come Movimento 5 Stelle di ricevere delle pronte, quindi adesso ci aggiorneremo”. Così Giuseppea Fanpage. Il presidente del Consiglio, Mario, terrà alle 16.30 una conferenza stampa insieme ai ministri del Lavoro Andrea Orlando e dello Sviluppo economico Giancarlo Giorgetti. L'articolo proviene da Italia Sera.

