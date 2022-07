Governo | Conte | contiamo di avere pronte risposte da Draghi

(Di martedì 12 luglio 2022) "come Movimento 5 Stelle di ricevere delle, quindi adesso ci aggiorneremo prima possibile". Così il presidente Giuseppe, a Fanpage, in merito al documento di nove punti ...

"Contiamo come Movimento 5 Stelle di ricevere delle pronte risposte, quindi adesso ci aggiorneremo prima possibile". Così il presidente Giuseppe, a Fanpage, in merito al documento di nove punti consegnato al presidente del Consiglio Mario Draghi. 12 luglio 2022Riteniamo che in questo momento ci volesse qualcosa di diverso da parte del. Non e' una ... Il presidenteaveva gia' reso nota a Draghi la nostra posizione su questo decreto'. 'Ogni volta ...Così il presidente Giuseppe Conte, a Fanpage, in merito al documento di nove punti consegnato al presidente del Consiglio Mario Draghi.Roma, 12 lug. (Adnkronos) - "Contiamo come Movimento 5 Stelle di ricevere delle pronte risposte, quindi adesso ci aggiorneremo prima possibile". Così Giuseppe Conte a Fanpage.