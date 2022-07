FRANCESCO GIORGINO FUORI DAL TG1 | “LA DIRETTRICE MAGGIONI | CARE COLLEGHE E COLLEGHI…”

(Di martedì 12 luglio 2022) Dopo decenni come volto di punta, prima dell’edizione delle 13.30 e poi di quella delle 20,dal Tg1 dove era anche vicedirettore. Dopo settimane di polemiche, indiscrezioni e certificati medici, arriva l’ufficialità.e cari colleghi, laci ha comunicato che dal 14 luglio il vicedirettoreandrà alla Direzione editoriale per l’offerta informativa. Al collega, che lascia la nostra testata dopo circa 30 anni, gli auguri sinceri di buon lavoro da tutta la redazione e in bocca al lupo per questa nuova esperienza professionale. Così la nota ufficiale del Comitato di redazione del Tg1 rende pubblica la decisione presa dai vertici di Viale Mazzini. Il giornalista ...

Una di queste è sicuramente Emma D'Aquino, insieme a Laura Chimenti e al notissimo: proprio su quest'ultimo sono state diffuse indiscrezioni che non fanno assolutamente felici i ...lascia il Tg1, dove andrà Dal 14 luglio il vicedirettore del Tg1andrà alla Direzione editoriale per l'offerta informativa. Di cosa si tratta È una direzione creata per ...Una rivoluzione improvvisa in Rai ha gettato nel caos la redazione del TG 1. Purtroppo per uno dei volti storici l'addio è stato inevitabile ...Parla il silenzio per Francesco Giorgino. Lo storico conduttore del Tg1 non ha commentato l'ultimo messaggio del Cdr della Rai con cui si informavano i colleghi dell'addio.