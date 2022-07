Don Alberto Ravagnani contro Fedez | “Ha detto cose non vere” | cos’è successo

Leggi su optimagazine

(Di martedì 12 luglio 2022) Sono passati quasi 2 anni da quel dibattito e un anno soltanto dall’ospitata al podcast Muschio Selvaggio. Le nuove dichiarazioni di donriaccendono le luci sul confronto tra il sacerdote e il rapper. Il religioso di Busto Arsizio è stato intervistato dal Corriere Della Sera e ha fatto nuove rivelazioni. Le origini della polemica Il rapporto trae la Chiesa – e più in generale tra il rapper e la religione – non è mai stato pacifico. 2 anni fa, tal proposito, Federico Lucia ha pubblicato il singolo Roses in collaborazione con Dargen D’Amico e in un verso cantava: “Meglio bimbe di Conte che bimbi dei preti“. Su questa frase si era concentrato donche aveva tacciato il rapper di qualunquismo in uno dei tanti ...