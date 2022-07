Come impedire a Windows Defender di eliminare file (Di martedì 12 luglio 2022) Windows Defender è diventato un ottimo antivirus per proteggere Windows dai virus e dalle minacce che girano sul Web. Questo antivirus è ormai talmente zelante che spesso cancella anche file innocui o file che abbiamo utilizzato fino a poco tempo fa, spostandoli nella quarantena e impedendone l'avvio. Se il file che l'antivirus blocca è assolutamente sicuro (meglio andarci cauti), possiamo aggiungerlo alle estensioni dell'antivirus o utilizzare un piccolo trucchetto per conservarlo in locale o condividerlo in chat o via email senza che l'antivirus "scatti". Nella seguente guida vi mostreremo aggiungendolo alle eccezioni del programma o inserendo il file "incriminato" un file compresso con password. Ovviamente vi consigliamo di applicare i trucchi ... Leggi su navigaweb (Di martedì 12 luglio 2022)è diventato un ottimo antivirus per proteggeredai virus e dalle minacce che girano sul Web. Questo antivirus è ormai talmente zelante che spesso cancella ancheinnocui oche abbiamo utilizzato fino a poco tempo fa, spostandoli nella quarantena e impedendone l'avvio. Se ilche l'antivirus blocca è assolutamente sicuro (meglio andarci cauti), possiamo aggiungerlo alle estensioni dell'antivirus o utilizzare un piccolo trucchetto per conservarlo in locale o condividerlo in chat o via email senza che l'antivirus "scatti". Nella seguente guida vi mostreremo aggiungendolo alle eccezioni del programma o inserendo il"incriminato" uncompresso con password. Ovviamente vi consigliamo di applicare i trucchi ...

Pubblicità

rulajebreal : Per anni la Russia ha bombardato la Siria. Poi Putin ha messo il veto all'ONU per impedire che l’aiuto umanitario r… - sandrogozi : 2/2 Dobbiamo impedire che sui social network i troll possano continuare impuniti a fare disinformazione, in un mome… - acocukora : @InMonsterland impedire le cure è di fatto un’eutanasia su scala nazionale, così come impedire alla gente di sostentarsi col lavoro. - Andrea52989809 : Senti già il sedere dolorante per calci in culo che riceverai alle prossime elezioni per cui.ti dai da fare per imp… - Lucilla93730473 : @ImolaOggi La Russia come fornitore di gas è sempre stata affidabile.Poi i geni dell'Europa hanno pensato bene di f… -

Cagliari, la svolta in extremis: Edoardo Bennato canterà all'aperto in piazza Nazzari ...Cagliari come precedentemente annunciato. Per tutti i fan che in questi giorni non sono riusciti ad acquistare il biglietto, è riaperta la prevendita". E così in extremis il Comune riesce a impedire ... Difesa dei consumatori, nel 2021 - 22 da Antitrust multe per 100 milioni ... spesso viene presentata solo la componente energia come se in bolletta i consumatori pagassero ... Non solo: altri istituti di credito hanno fatto di tutto per impedire alle microimprese di ottenere il ... La Legge per Tutti ...Cagliariprecedentemente annunciato. Per tutti i fan che in questi giorni non sono riusciti ad acquistare il biglietto, è riaperta la prevendita". E così in extremis il Comune riesce a...... spesso viene presentata solo la componente energiase in bolletta i consumatori pagassero ... Non solo: altri istituti di credito hanno fatto di tutto peralle microimprese di ottenere il ... Cosa fare se l'ex ha nostre foto intime