Coez, chi è la sua ex fidanzata Lola e perché è finita (Di martedì 12 luglio 2022) Per il momento pare che Coez sia single, le uniche informazioni sulla sua vita sentimentale riguardano la sua ex Lola, relazione più volte da lui elogiata come grande forma d’amore e ancora oggi viva grazie ad una sincera amicizia tra i due. La carriera di Coez (38 anni) è stata fino ad ora colma di successi e soddisfazioni, passando per una gavetta fitta e che è stata necessaria per la formazione cantautorale che lo contraddistingue, oltre che per il sound. Nasce a Salerno ma fin da piccolo cresce e vive a Roma dove avviene proprio il suo percorso artistico. Dopo alcune esperienze in collaborazione e con alcune crew del paese, inizia la sua carriera nel 2009 con l’album di debutto Figli di nessuno. Da quel momento esplode nella scena rap romana per poi arrivare ad impattare anche con il benestare del pubblico di tutta Italia grazie ... Leggi su metropolitanmagazine (Di martedì 12 luglio 2022) Per il momento pare chesia single, le uniche informazioni sulla sua vita sentimentale riguardano la sua ex, relazione più volte da lui elogiata come grande forma d’amore e ancora oggi viva grazie ad una sincera amicizia tra i due. La carriera di(38 anni) è stata fino ad ora colma di successi e soddisfazioni, passando per una gavetta fitta e che è stata necessaria per la formazione cantautorale che lo contraddistingue, oltre che per il sound. Nasce a Salerno ma fin da piccolo cresce e vive a Roma dove avviene proprio il suo percorso artistico. Dopo alcune esperienze in collaborazione e con alcune crew del paese, inizia la sua carriera nel 2009 con l’album di debutto Figli di nessuno. Da quel momento esplode nella scena rap romana per poi arrivare ad impattare anche con il benestare del pubblico di tutta Italia grazie ...

Pubblicità

LaManuLela84 : #coez #TIMSummerHits Rispondi bene a chi ti chiede: 'Come stai?' Ma oggi è meno vero che mai - Antonio43910358 : Ma questo chi Coez è?????? #TIMSummerHits - opinionistapp : @fontanaalicee Ho letto coez ed ha senso per la canzone poi ho indagato sulla mano e non ha tatuaggi, abbiamo ragione? Chi lo sa Silvia - flwermie_ : when coez said ''rispondi bene a chi ti chiede: come stai? ma oggi è meno vero che mai'' i deeply felt that. - Lucyinthesky_77 : RT @E95112936: #gregorelli A Bettina, e chi se la scorda la serata Coez al gf Tu con la parrucca ????verde e i prelemi a cantare e ballare in… -