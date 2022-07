Calcio:Allegri 'De Ligt è della Juve,se parte saremo pronti' (Di martedì 12 luglio 2022) "De Ligt si sta allenando bene ed è un giocatore della Juve, anche se il mercato è aperto fino al 31 agosto": il tecnico bianconero Massimiliano Allegri, analizza nella call con i giornalisti ... Leggi su sport.tiscali (Di martedì 12 luglio 2022) "Desi sta allenando bene ed è un giocatore, anche se il mercato è aperto fino al 31 agosto": il tecnico bianconero Massimiliano, analizza nella call con i giornalisti ...

