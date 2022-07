Cairo: «Se Skriniar vale 70 milioni, allora quanti ne vale Bremer?» (Di martedì 12 luglio 2022) Urbano Cairo, presidente del Torino, ha parlato di Bremer in occasione della presentazione dei palinsesti de La7. Bremer piace all’Inter, anche alla Juventus. Gli hanno chiesto se ci fosse un prezzo giusto per Bremer, ecco la sua risposta: «Il prezzo c’è. Sono in buonissimi rapporti con il suo procuratore e l’ho visto anche ieri. Bremer è un ragazzo straordinario e gli ho detto che al momento dell’offerta adeguata l’avrei venduto. Però, con tutto il rispetto per Skriniar, se per lui – che ha due anni più di Bremer – ci sono offerte di 70 milioni, allora credo che Bremer valga più dei numeri che circolano. Il mio obiettivo è di accontentarlo, ma non gli ho promesso di mandarlo di qua o di là». L'articolo ilNapolista. Leggi su ilnapolista (Di martedì 12 luglio 2022) Urbano, presidente del Torino, ha parlato diin occasione della presentazione dei palinsesti de La7.piace all’Inter, anche alla Juventus. Gli hanno chiesto se ci fosse un prezzo giusto per, ecco la sua risposta: «Il prezzo c’è. Sono in buonissimi rapporti con il suo procuratore e l’ho visto anche ieri.è un ragazzo straordinario e gli ho detto che al momento dell’offerta adeguata l’avrei venduto. Però, con tutto il rispetto per, se per lui – che ha due anni più di– ci sono offerte di 70credo chevalga più dei numeri che circolano. Il mio obiettivo è di accontentarlo, ma non gli ho promesso di mandarlo di qua o di là». L'articolo ilNapolista.

