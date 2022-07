Biden a Riyad dal macellaio di Khashoggi | ciao ciao diritti umani

(Di martedì 12 luglio 2022) È una missione densa di appuntamenti, non priva di potenziali trappole e di polemiche già annunciate, quella che attende il presidente americano Joeche domani arriverà in Israele, per poi recarsi nei Territori palestinesi, prima di volare venerdì in Arabia Saudita. Segui su affaritaliani.it

Pubblicità

marcomoschetta : Non guardo mai la TV. Oggi ci sono capitato davanti. Alessandro Plateroti ha appena detto che 'ci sono centinaia di… -

Qualsiasi decisione finale dipenderebbe comunque dai progressi chefarà per porre fine alla ... Ma intantoha fatto sapere che sta cercando di migliorare le relazioni con l'Arabia Saudita, ...I presunti colloqui arrivano mentre si avvicina il viaggio di, che comprenderà visite in ...ha sempre sostenuto che prima della normalizzazione, va risolta la questione palestinese . ...È significativo, in tal senso, lo scoop di ieri di Reuters secondo cui i sauditi starebbero esercitando pressioni sull’Amministrazione Biden affinché rimuova l’embargo sulla vendita di armi offensive ...Messi da parte i giornalisti Khashoggi e Abu Akleh, il presidente Usa parte per un viaggio di real politik: in cerca di petrolio e di un accordo ufficiale tra Israele e Arabia saudita ...