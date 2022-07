Alvino: “Koulibaly oggi a Dimaro. Dybala e i diritti d’immagine? Vi spiego” (Di martedì 12 luglio 2022) Alvino fa sapere che Koulibaly arriverà oggi a Dimaro, ruguardo Dybala e i diritti d'immagine sottolinea che non sarebbe un problema per il Napoli L'articolo proviene da ForzAzzurri.net. Leggi su forzazzurri (Di martedì 12 luglio 2022)fa sapere chearriverà, ruguardoe id'immagine sottolinea che non sarebbe un problema per il Napoli L'articolo proviene da ForzAzzurri.net.

Pubblicità

napolipiucom : Alvino: 'Dybala è sobbalzato dalla sedia quando ha saputo dell'interesse del Napoli' #Alvino #CalcioNapoli… - BaLoRdO61 : RT @Viglianesi_San: Nooo, quando mai..??? ?? #DeLaurentiis non scende a patti con i bianconeri ?? #Juventus #Koulibaly #Adl #Alvino #Napoli… - realwarriale2 : RT @infoitsport: IL PENSIERO - Alvino: 'ADL non scenderà a patti con la Juve, l'affare Koulibaly è impossibile' - ZonaBianconeri : RT @Viglianesi_San: Nooo, quando mai..??? ?? #DeLaurentiis non scende a patti con i bianconeri ?? #Juventus #Koulibaly #Adl #Alvino #Napoli… - Viglianesi_San : Nooo, quando mai..??? ?? #DeLaurentiis non scende a patti con i bianconeri ?? #Juventus #Koulibaly #Adl #Alvino… -