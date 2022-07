“Aiutami per favore” ma neanche l’amato fratello è riuscito a salvare la vita di Sara (Di martedì 12 luglio 2022) Sara Pegoraro, modella di 26 anni, era tornata a casa della madre, dopo un periodo tra Milano e Bologna. “Aiutami per favore”, aveva scritto alla migliore amica. La giovane modella era tornata a casa, dalla mamma Martina, a Fontane di Villorba, in provincia di Treviso. Venerdì mattina la madre ha fatto la triste scoperta. Sara L'articolo proviene da Leggilo.org. Leggi su leggilo (Di martedì 12 luglio 2022)Pegoraro, modella di 26 anni, era tornata a casa della madre, dopo un periodo tra Milano e Bologna. “per”, aveva scritto alla migliore amica. La giovane modella era tornata a casa, dalla mamma Martina, a Fontane di Villorba, in provincia di Treviso. Venerdì mattina la madre ha fatto la triste scoperta.L'articolo proviene da Leggilo.org.

