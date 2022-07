Affidabilità Ferrari | guai anche per Magnussen | ' Pregavo che la Pu non esplodesse'

(Di martedì 12 luglio 2022) Il tema dell'è stato dominante in questa prima parte di mondiale e lo sarà ancor di più nella seconda, quando le componenti arriveranno tutte quante al limite del chilometraggio. Per chi ...

Pubblicità

infoitsport : Ferrari vincente, ma per il Mondiale bisogna migliorare l'affidabilità e il clima in squadra - quaranta_vito : RT @GiulyDuchessa: #F1: Ferrari e Leclerc vincono di forza. Le prestazioni mostrano chiaramente che Charles è l’inseguitore più credibile d… - mattiamaestri46 : RT @GiulyDuchessa: #F1: Ferrari e Leclerc vincono di forza. Le prestazioni mostrano chiaramente che Charles è l’inseguitore più credibile d… - JunaidSamodien_ : RT @GiulyDuchessa: #F1: Ferrari e Leclerc vincono di forza. Le prestazioni mostrano chiaramente che Charles è l’inseguitore più credibile d… - MaSte92_ : RT @GiulyDuchessa: #F1: Ferrari e Leclerc vincono di forza. Le prestazioni mostrano chiaramente che Charles è l’inseguitore più credibile d… -

Il tema dell'è stato dominante in questa prima parte di mondiale e lo sarà ancor di più nella ... Per chi come laha accusato svariati problemi, sarà importante approfondire i guai ...Quella in Austria è stata una gioia a metà per leche non ha potuto festeggiare appieno la vittoria di Charles Leclerc, con il monegasco che è ...riacceso l'allarme sul fronte dell'. ...