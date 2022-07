Ultime Notizie – Cannabis, Santori: “Sto con 500mila coltivatori responsabili, Salvini con i narcos” (Di lunedì 11 luglio 2022) “Io rappresento un mondo ben noto, al di là delle ipocrisie, rischio la mia libertà e dico che denunciando me si denuncia chi si ribella, chi vuole togliere soldi alla criminalità, mentre abbiamo di fronte uno Stato che obbliga sei milioni di consumatori di Cannabis a rivolgersi al mercato nero”. Interpellato dall’AdnKronos, Mattia Santori, già leader delle Sardine e ora consigliere comunale a Bologna, replica ai tanti attacchi dopo il suo coming out sulla coltivazione casalinga di tre piantine di Cannabis. E non si tira indietro: “A questo punto voglio dare rappresentanza ai 500mila coltivatori ‘responsabili’ che vengono invece criminalizzati”. “Lo Stato – ricorda – se la prende con i vari Santori, impegnando gli agenti sul fronte sbagliato, piuttosto che dando la ... Leggi su informazioneriservata.eu (Di lunedì 11 luglio 2022) “Io rappresento un mondo ben noto, al di là delle ipocrisie, rischio la mia libertà e dico che denunciando me si denuncia chi si ribella, chi vuole togliere soldi alla criminalità, mentre abbiamo di fronte uno Stato che obbliga sei milioni di consumatori dia rivolgersi al mercato nero”. Interpellato dall’AdnKronos, Mattia, già leader delle Sardine e ora consigliere comunale a Bologna, replica ai tanti attacchi dopo il suo coming out sulla coltivazione casalinga di tre piantine di. E non si tira indietro: “A questo punto voglio dare rappresentanza ai’ che vengono invece criminalizzati”. “Lo Stato – ricorda – se la prende con i vari, impegnando gli agenti sul fronte sbagliato, piuttosto che dando la ...

