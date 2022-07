UFFICIALE – Lascia definitivamente il Napoli | arriva l’annuncio della nuova squadra

Leggi su spazionapoli

(Di lunedì 11 luglio 2022) Ilha salutato diversi giocatori lo scorso 30 giugno: il capitan Lorenzo Insigne è andato in scadenza ed è passato al Toronto, in Canada, mentre Kevin Malcuit, Faouzi Ghoulam, David Ospina e Dries Mertens non hanno rinnovato. Mentre per Mertens, come dichiarato anche dal direttore sportivo Cristiano Giuntoli e il vicepresidente Aurelio De Laurentiis, ci sono ancora possibilità di rinnovare il proprio contratto e restare a, gli altri hanno già salutato il club azzurro. Ospina Al-Nassr Il portiere David Ospina non ha rinnovato il proprio contratto e ilha deciso di puntare su Alex Meret: il colombiano hatodopo quattro anni e 103 presenze in maglia azzurra. Si è chiusa in questo modo la storia d’amore tra il portierenazionale sudamericana e ...