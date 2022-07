UEFA-Superlega, al via lo scontro alla Corte di Giustizia Ue (Di lunedì 11 luglio 2022) Lo scontro tra la UEFA e la Superlega europea (progetto lanciato ormai oltre un anno fa e momentaneamente accantonato nel giro di 48 ore) prende il via davanti alla Corte di Giustizia dell’Unione europea. Una battaglia che potrebbe ridefinire i contorni del calcio del futuro e in ogni caso tirare una linea tra un “prima” Calcio e Finanza. Leggi su calcioefinanza (Di lunedì 11 luglio 2022) Lotra lae laeuropea (progetto lanciato ormai oltre un anno fa e momentaneamente accantonato nel giro di 48 ore) prende il via davantididell’Unione europea. Una battaglia che potrebbe ridefinire i contorni del calcio del futuro e in ogni caso tirare una linea tra un “prima” Calcio e Finanza.

Pubblicità

CalcioFinanza : #UEFA e #Superlega, al via lo scontro alla Corte di Giustizia dell'Unione europea. Le fasi del dibattimento e le po… - ClaraPorta4 : RT @AntonioCorsa: Oggi a Lussemburgo la Corte di Giustizia UE inizierà a prendere in esame l'eventuale posizione monopolistica e dominante… - rudylarossa : RT @mirkonicolino: Mancano ormai poche ore: oggi davanti alla #CorteEuropea si inizierà a discutere una questione che potrebbe cambiare per… - robertopontillo : #UEFA -#SuperLega attesa per oggi la sentenza della corte europea - AntonioCorsa : Oggi a Lussemburgo la Corte di Giustizia UE inizierà a prendere in esame l'eventuale posizione monopolistica e domi… -