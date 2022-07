Traffico Roma del 11-07-2022 ore 18:00 (Di lunedì 11 luglio 2022) Errore: L'attributo resource non è valido. Luceverde Roma Buon pomeriggio Ben ritrovati in redazione Sonia cerquetani sempre chiusa per incidente con lunghe code sulla tangenziale La Nuova Circonvallazione interna altezza svincolo via Etiopia verso San Giovanni le code partono da Corso di Francia incidente con lunghe code anche sul Raccordo Anulare in carreggiata esterna tra la Pontina è la Tuscolana file ma per Traffico in carreggiata interna tra Flaminia Salaria e poi più avanti tra Casilina e Tuscolana incidente Concorde sul viadotto della Magliana dalla Roma Fiumicino direzione Eur dopo l’incendio del 9 luglio vialetto.it ancora chiuso verso la Tuscolana Inoltre da questa mattina per motivi di sicurezza e viale è stato chiuso anche verso la Casilina molteplici disagi al Traffico di zona deviate anche diverse ... Leggi su romadailynews (Di lunedì 11 luglio 2022) Errore: L'attributo resource non è valido. LuceverdeBuon pomeriggio Ben ritrovati in redazione Sonia cerquetani sempre chiusa per incidente con lunghe code sulla tangenziale La Nuova Circonvallazione interna altezza svincolo via Etiopia verso San Giovanni le code partono da Corso di Francia incidente con lunghe code anche sul Raccordo Anulare in carreggiata esterna tra la Pontina è la Tuscolana file ma perin carreggiata interna tra Flaminia Salaria e poi più avanti tra Casilina e Tuscolana incidente Concorde sul viadotto della Magliana dallaFiumicino direzione Eur dopo l’incendio del 9 luglio vialetto.it ancora chiuso verso la Tuscolana Inoltre da questa mattina per motivi di sicurezza e viale è stato chiuso anche verso la Casilina molteplici disagi aldi zona deviate anche diverse ...

Pubblicità

il_cappellini : Sto guidando in centro a Roma, c'è così traffico che sto dando nuovo senso allo slogan elettorale 'La città dei 15… - LuceverdeRoma : ?? #Roma #traffico - Via Cassia ?????? traffico rallentato tra bivio Raccordo Anulare e Via di Grottarossa > Roma cent… - LuceverdeRoma : ?? #Roma #traffico - Via di Torrevecchia ?????? traffico rallentato tra Via della Valle dei Fontanili e Via Simone Mosca <-> #Luceverde #Lazio - VAIstradeanas : 17:38 #SS7 Traffico da Colli Albani a Piazza dei Re di Roma.Velocità:5Km/h - manumas78 : @Romanolibero76 @SiTro82 @Sovrintendenza Però le automobili sul marciapiede e quelle in doppia/tripla fila vanno be… -