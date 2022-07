Tom Hanks, il figlio Chet: "Voglio bene ai miei genitori ma mi hanno distrutto" (Di lunedì 11 luglio 2022) Il figlio di Tom Hanks, Chester Hanks, ha recentemente rivelato che, sebbene voglia bene ai suoi genitori, essere figlio di due super star lo ha letteralmente 'distrutto'. Il terzo figlio di Tom Hanks è nato dal suo matrimonio con Rita Wilson: Chester Hanks, noto anche come Chet, ha causato molti problemi alla famiglia durante la sua adolescenza tanto che, all'età di 17 anni, le autorità hanno dovuto mandarlo in una struttura di riabilitazione. Attraverso il suo canale YouTube, il figlio di Tom si è aperto a proposito del suo passato turbolento, dicendo che crescere con due genitori famosi è stato molto difficile per lui: "Stavo ... Leggi su movieplayer (Di lunedì 11 luglio 2022) Ildi Tom, Chester, ha recentemente rivelato che, sebvogliaai suoi, esseredi due super star lo ha letteralmente ''. Il terzodi Tomè nato dal suo matrimonio con Rita Wilson: Chester, noto anche come, ha causato molti problemi alla famiglia durante la sua adolescenza tanto che, all'età di 17 anni, le autoritàdovuto mandarlo in una struttura di riabilitazione. Attraverso il suo canale YouTube, ildi Tom si è aperto a proposito del suo passato turbolento, dicendo che crescere con duefamosi è stato molto difficile per lui: "Stavo ...

