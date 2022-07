Superbike | GP Gran Bretagna 2022 | programma | orari | tv | streaming Il calendario completo

Leggi su oasport

(Di lunedì 11 luglio 2022) Dopo più di un mese di distanza dall’ultimoPremio della, svoltosi lo scorso 12 giugno in Emilia-Romagna, i piloti della World SBK sono pronti per tornare in pista a gareggiare: in questo weekend, da venerdì 15 luglio a domenica 17 è inilPremio di. Tre giorni tutti da vivere presso il Donington Park Circuit, tracciato affascinante con 12 curve e più punti potenzialmente utili per sorpassare, garantendo così il solito spettacolo che sinora sta offrendo il Mondiale dicon i tre moschettieri a battagliare tra di loro. Anche per questo weekend, infatti, l’attesa è tutta per la bagarre (fino a questo momento una costante della stagione) tra Alvaro Bautista, Jonathan Rea e Toprak Razgatlioglu; ...