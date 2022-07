Sondaggi Euromedia: centrodestra verso la maggioranza in entrambe le Camere (Di lunedì 11 luglio 2022) Se si votasse oggi con questo sistema elettorale, il centrodestra otterrebbe la maggioranza sia alla Camera che al Senato, conquistando rispettivamente 206 e 103 seggi contro i 170 (Camera) e 84 (Senato) del centrosinistra composto da Pd, M5S, Mdp-Articolo1 e Sinistra Italiana/Verdi. Il centrodestra otterrebbe più parlamentari nel caso in cui venisse varata una sistema proporzionale con sbarramento al 4%. A dirlo sono le simulazione realizzati dai Sondaggi Euromedia per La Stampa. Secondo le intenzioni di voto registrate il 4 luglio, il centrodestra ha un vantaggio di 10 punti sul centrosinistra (47,5% contro 37,1%). Fratelli d’Italia è il primo partito con il 22,3%, seguito a stretto giro dal Pd col 21,4%. La Lega è al 14,5%, davanti Movimento 5 Stelle (11,3%) e Forza ... Leggi su termometropolitico (Di lunedì 11 luglio 2022) Se si votasse oggi con questo sistema elettorale, ilotterrebbe lasia alla Camera che al Senato, conquistando rispettivamente 206 e 103 seggi contro i 170 (Camera) e 84 (Senato) del centrosinistra composto da Pd, M5S, Mdp-Articolo1 e Sinistra Italiana/Verdi. Ilotterrebbe più parlamentari nel caso in cui venisse varata una sistema proporzionale con sbarramento al 4%. A dirlo sono le simulazione realizzati daiper La Stampa. Secondo le intenzioni di voto registrate il 4 luglio, ilha un vantaggio di 10 punti sul centrosinistra (47,5% contro 37,1%). Fratelli d’Italia è il primo partito con il 22,3%, seguito a stretto giro dal Pd col 21,4%. La Lega è al 14,5%, davanti Movimento 5 Stelle (11,3%) e Forza ...

