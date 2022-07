Soleil rompe il silenzio in merito ai mancati inviti agli ex vipponi per la sua festa di compleanno (Di lunedì 11 luglio 2022) La festa di compleanno di Soleil Sorge è diventata un caso mediatico. Questo perché il portale PeopleTv, dopo aver notato l’assenza di numerosi vipponi al party, ha fatto un giro di chiamate al grido di ‘sei stato invitato tu?’. Alex Belli ha risposto picche, così anche anche Biagio D’Anelli, Miriana Trevisan, Gianluca Costantino, Patrizia Pellegrino (che però ha sottolineato come abbia sofferto meno rispetto alla bocciatura per Tale e Quale Show), Nathaly Caldonazzo, Manila Nazzaro, Giucas Casella e Nicola Pisu. Sempre PipolTv ha rivelato che alcuni non hanno voluto rispondere alla domanda. Fra loro Jessica e Clarissa Selassié, Francesca Cipriani, Federica Calemme e Gianmaria Antinolfi. La domanda che ci siamo posti in queste ultime ore e che ha fatto divertire, ma anche arrabbiare molti, è stata una: “Sei stato al ... Leggi su biccy (Di lunedì 11 luglio 2022) LadidiSorge è diventata un caso mediatico. Questo perché il portale PeopleTv, dopo aver notato l’assenza di numerosial party, ha fatto un giro di chiamate al grido di ‘sei stato invitato tu?’. Alex Belli ha risposto picche, così anche anche Biagio D’Anelli, Miriana Trevisan, Gianluca Costantino, Patrizia Pellegrino (che però ha sottolineato come abbia sofferto meno rispetto alla bocciatura per Tale e Quale Show), Nathaly Caldonazzo, Manila Nazzaro, Giucas Casella e Nicola Pisu. Sempre PipolTv ha rivelato che alcuni non hanno voluto rispondere alla domanda. Fra loro Jessica e Clarissa Selassié, Francesca Cipriani, Federica Calemme e Gianmaria Antinolfi. La domanda che ci siamo posti in queste ultime ore e che ha fatto divertire, ma anche arrabbiare molti, è stata una: “Sei stato al ...

