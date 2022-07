Roma Parrucci | le nostre scuole saranno ad alto efficientamento energetico | moderne ed ecosostenibili

Leggi su laprimapagina

(Di lunedì 11 luglio 2022) E’ stato definito l’accordo con la Multinazionale “ENGIE” per rendere gli edifici scolastici più efficienti, per diminuire i consumi e rispettare l’ambiente. Con questo obiettivo Città Metropolitana diCapitale ha avviato una partnership per riqualificare gli impianti energetici negli Istituti superiori di competenza dell’Ente. Gli interventi, permetteranno un beneficio ambientale per il territorio evitando circa 7.000 tonnellate di CO2 in atmosfera, che equivalgono alla circolazione di circa 5 mila automobili. Il progetto, in linea con i più ampi obiettivi di decarbonizzazione, prevede la fornitura di energia termica, la sostituzione delle caldaie con generatori a condensazione di ultima generazione, la trasformazione di 17 impianti a gasolio in impianti a metano e l’installazione di valvole termostatiche su 50 edifici. Inoltre, grazie a un sistema di ...