Roma, incidente sulla Tangenziale: auto si ribalta, morte due ragazze di 21 e 22 anni (Di lunedì 11 luglio 2022) Spaventoso incidente sulla Tangenziale. Due ragazze di 21 e 22 anni sono morte, pochi minuti dopo la mezzanotte, in uno schianto frontale. È successo in via del Foro Italico 605, a Roma.... Leggi su ilmessaggero (Di lunedì 11 luglio 2022) Spaventoso. Duedi 21 e 22sono, pochi minuti dopo la mezzanotte, in uno schianto frontale. È successo in via del Foro Italico 605, a....

Pubblicità

Adnkronos : Tragico incidente a Roma, frontale tra auto: morte due 20enni. - cronacadiroma : Roma, incidente sulla tangenziale, perdono la vita 2 giovanissime ragazze #foroitalico #Incidentesullatangenziale - ilmessaggeroit : #roma, incidente sulla Tangenziale: auto si ribalta, morte due ragazze di 21 e 22 anni - astralmobilita : ???? #TangenzialeEst code per #incidente altezza #A24RomaTeramo ? #SanGiovanni ripercussioni sul #TrattoUrbano, co… - callmeesaraa : @acciokindness io tutto bene, mi sono svegliata alle 05:30 e ora sono in viaggio per andare a roma ???? manca poco, t… -