Raid russi anche su Odessa, fonti ucraine: almeno 4 missili sulle zone abitate, colpito un palazzo (Di lunedì 11 luglio 2022) I radi russi di oggi 11 luglio si sono allargati anche sulla regione di Odessa, dove secondo fonti ucraine almeno quattro missili sono stati lanciati sulle zone residenziali che si affacciano sul Mar Nero. A renderlo noto è il vicedirettore dell’ufficio della presidenza ucraina, Kirill Timoshenko, citato dal Kyiv Independent. Il lancio arriva da aerei che sorvolavano la Crimea, penisola sotto occupazione russa. Uno ha colpito un palazzo residenziale. Al momento non ci sono informazioni su eventuali vittime o feriti. Nelle prime ore di questa mattina ci sono stati bombardamenti anche nell’Ucraina orientale, a Kharkiv. Un missile russo si è schiantato contro un palazzo ... Leggi su open.online (Di lunedì 11 luglio 2022) I radidi oggi 11 luglio si sono allargatisulla regione di, dove secondoquattrosono stati lanciatiresidenziali che si affacciano sul Mar Nero. A renderlo noto è il vicedirettore dell’ufficio della presidenza ucraina, Kirill Timoshenko, citato dal Kyiv Independent. Il lancio arriva da aerei che sorvolavano la Crimea, penisola sotto occupazione russa. Uno haunresidenziale. Al momento non ci sono informazioni su eventuali vittime o feriti. Nelle prime ore di questa mattina ci sono stati bombardamentinell’Ucraina orientale, a Kharkiv. Un missile russo si è schiantato contro un...

