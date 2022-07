Quarta dose, Garattini: “Bene ampliare ma errori su mascherine e concerti” (Di lunedì 11 luglio 2022) (Adnkronos) – “E’ giusto ampliare la platea della Quarta dose” di vaccino anti-Covid a over 60 e fragili di ogni età, come raccomandato dall’Agenzia europea del farmaco Ema e dall’Ecdc (Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie). “Non c’è dubbio che è molto importante fare” il secondo booster. “Dall’altro lato, però, occorre continuare a esercitare il massimo della prudenza. Bisogna stare molto attenti. C’è stata troppa impressione di un ‘rompete le righe’. La gente non porta più la mascherina. E ci sono stati un po’ di errori, per esempio nel non mantenere la mascherina nei luoghi di lavoro, nel fare tutti questi concerti con molte decine di migliaia di persone tutte insieme. Questo è un modo per invitare a nozze il virus”. E’ la visione di Silvio Garattini, ... Leggi su italiasera (Di lunedì 11 luglio 2022) (Adnkronos) – “E’ giustola platea della” di vaccino anti-Covid a over 60 e fragili di ogni età, come raccomandato dall’Agenzia europea del farmaco Ema e dall’Ecdc (Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie). “Non c’è dubbio che è molto importante fare” il secondo booster. “Dall’altro lato, però, occorre continuare a esercitare il massimo della prudenza. Bisogna stare molto attenti. C’è stata troppa impressione di un ‘rompete le righe’. La gente non porta più la mascherina. E ci sono stati un po’ di, per esempio nel non mantenere la mascherina nei luoghi di lavoro, nel fare tutti questicon molte decine di migliaia di persone tutte insieme. Questo è un modo per invitare a nozze il virus”. E’ la visione di Silvio, ...

