Pensioni | Inps | ' 40% assegni sotto mille euro ma scendono al 32% con integrazioni minimo'

(Di lunedì 11 luglio 2022) Roma, 11 lug. (Adnkronos) - Nel 2021, se si considerano solo gli importi delle prestazioni al lordo dell'imposta personale sul reddito il 40% dei pensionati ha percepito un assegnostico lordo inferiore ai 12.000annui, meno di 1000al mese. Una platea che però scende al 32% se si considerano gli importi maggiorati dallealassociate alle prestazioni, compresa l'indennità di accompagnamento e la quattordicesima mensilità. La fotografia è dell'nella XXI Relazione presentata oggi in Parlamento. Complessivamente Al 31 dicembre 2021 i pensionati ammontano a circa 16 milioni, di cui 7,7 milioni maschi e 8,3 milioni femmine. Anche in questo casa si fa sentire il gender gap:nonostante le femmine rappresentino la quota maggioritaria sul totale dei ...

Lecostano 312 miliardi Dalla fotografia scattata dall'si può notare che i trattamenti previdenziali assorbono il 92% della spesa, mentre quelli assistenziali (prestazioni agli invalidi ...E' quanto rileva il rapporto annuale dell'. Per quanto riguarda la disuguaglianza di reddito ... La disuguaglianza è massima tra ledi vecchiaia dei lavoratori dipendenti del privato (... Pensioni, ecco i costi della flessibilità in uscita. Nel 2021 il gender gap pesa per 6mila euro