Mancini: 'vincerò un Mondiale, evidentemente non era questo. Avevo pensato di lasciare, mi sono trovato in una situazione difficile' Le prime partite del nuovo corso sono state molto altalenanti, Mancini ha valutato altri calciatori e su tutti si è messo in evidenza Gnonto. Il Ct Mancini è tornato a parlare e, a La Gazzetta dello ... Mancini: "Euro 2020 indimenticabile, vincerò un Mondiale con l'Italia" E Balotelli' Dalla gioia più grande alla delusione mondiale, mancata qualificazione che aveva messo in dubbio il futuro di Mancini sulla panchina della Nazionale: 'Sono stato tentato di lasciare, mi ... Le prime partite del nuovo corso sono state molto altalenanti,ha valutato altri calciatori e su tutti si è messo in evidenza Gnonto. Il Ctè tornato a parlare e, a La Gazzetta dello ...E Balotelli' Dalla gioia più grande alla delusione mondiale, mancata qualificazione che aveva messo in dubbio il futuro disulla panchina della Nazionale: 'Sono stato tentato di lasciare, mi ...