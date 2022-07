La gaffe di Davide Crippa in Aula | “Bisogna essere onestamente intellettuali” | VIDEO

(Di lunedì 11 luglio 2022) Nelle dichiarazioni di voto alla Camera sul dl Aiuti – provvedimento sul quale il governo ha posto la questione di fiducia – il capogruppo del Movimento 5 Stelleè incappato in una. “Colleghi,”, ha detto, balbettando, confondendosi con l’espressione “onesti intellettualmente”.(M5s):”Colleghi,'”. Sì, ha detto proprio “” pic.twitter.com/pIm8ahT9Ds — Pietro Raffa (@pietroraffa) July 11, 2022 Ladiin: ...

Crippa, capogruppo alla Camera del Movimento 5 Stelle , ha annunciato in Aula l'intenzione di ... prima di attaccare il sindaco del Pd, il capogruppo grillino ha però commesso una.