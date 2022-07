Juventus, Pogba ai tifosi: “Sono molto felice, non vedo l’ora di ricominciare insieme e vincere ancora” (Di lunedì 11 luglio 2022) Prime parole ufficialmente da giocatore della Juventus per Paul Pogba, che tramite un videomessaggio sui canali social della squadra, ha voluto salutare i tifosi che ritrova dopo sei anni di assenza: “Ciao bianconeri, come vedete Sono tornato e Sono molto felice. Non vedo l’ora di ricominciare insieme e vincere ancora. Saremo di nuovo insieme in campo e allo stadio: PogbackToBack. Tutti insieme: fino alla fine forza Juve”. SportFace. Leggi su sportface (Di lunedì 11 luglio 2022) Prime parole ufficialmente da giocatore dellaper Paul, che tramite un videomessaggio sui canali social della squadra, ha voluto salutare iche ritrova dopo sei anni di assenza: “Ciao bianconeri, come vedetetornato e. Nondi. Saremo di nuovoin campo e allo stadio:ckToBack. Tutti: fino alla fine forza Juve”. SportFace.

