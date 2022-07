Intelligence e risposta preventiva in Ucraina. L’elogio di Biden alla Cia (Di lunedì 11 luglio 2022) “Per quanto possibile, dobbiamo cercare di bilanciare la segretezza con la trasparenza, per far luce sulle atrocità e prevenire complotti, minacce o atti di aggressione prima che accadano” perché “il valore più grande della nostra raccolta di Intelligence è il buon uso che ne facciamo”. Con queste parole pronunciate in visita alla sede della Cia per i 75 anni dell’agenzia, il presidente Joe Biden ha messo il cappello politico a un approccio a cui le Intelligence occidentali, in particolare quelle anglosassoni, stanno facendo sempre più ricorso. È quello che Dan Lomas, docente di Intelligence e studi sulla sicurezza alla Brunel University di Londra, ha definito approccio pre-buttal, un utilizzo preventivo dell’Intelligence emerso chiaramente nelle settimane prima ... Leggi su formiche (Di lunedì 11 luglio 2022) “Per quanto possibile, dobbiamo cercare di bilanciare la segretezza con la trasparenza, per far luce sulle atrocità e prevenire complotti, minacce o atti di aggressione prima che accadano” perché “il valore più grande della nostra raccolta diè il buon uso che ne facciamo”. Con queste parole pronunciate in visitasede della Cia per i 75 anni dell’agenzia, il presidente Joeha messo il cappello politico a un approccio a cui leoccidentali, in particolare quelle anglosassoni, stanno facendo sempre più ricorso. È quello che Dan Lomas, docente die studi sulla sicurezzaBrunel University di Londra, ha definito approccio pre-buttal, un utilizzo preventivo dell’emerso chiaramente nelle settimane prima ...

