Incendi Roma | verifiche Procura su gestione del verde pubblico

Pubblicità

CarloCalenda : Incendi, immondizia, degrado: Roma è ormai una bomba ecologica. Sugli autodemolitori abusivi andati a fuoco… - gualtierieurope : Gli #incendi degli ultimi giorni sono una sequenza impressionante di episodi che stanno mettendo a dura prova #Roma… - gualtierieurope : Sugli #incendi degli ultimi giorni a #Roma sta indagando la magistratura. Oggi si è svolto un incontro del Comitato… - L_AdeleShasa : RT @Ucrainarussia: ??#Roma, possibile legame tra incendi e “mafia dei rifiuti”: il sospetto del “terrorismo ecologico”. Se così fosse la sit… - BeppeSammartino : RT @gualtierieurope: Gli #incendi degli ultimi giorni sono una sequenza impressionante di episodi che stanno mettendo a dura prova #Roma. N… -

La Procura diavvierà delle verifiche sulla gestione del verde pubblico e accumuli di rifiuti abbandonati anell'ambito delle indagini avviate sugliche hanno interessato la Capitale nelle ultime settimane. In base a quanto si apprende, inoltre, l'attività riguarderà in primo luogo le aree dove ...Sono tempi duri per, soffocata nelle ultime ore da una densa coltre di fumo frutto degliscoppiati a Centocelle e dietro i quali si nasconderebbe la mano dell'uomo. mentre in città, dappertutto, l'emergenza ...Le parole dell'ad Giacchi: ''Sono certo che il suo contributo sarà fondamentale per continuare il nostro percorso di sviluppo di Italiaonline''. Italiaonline, la più grande internet company italiana, ...Dopo l'emergenza dell'incendio quella della diossina, che ha fatto rilevare un aumento preoccupante in tutta l'area interessata dal rogo ...