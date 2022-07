Imprese, i 20 luoghi di lavoro più attenti a equità e inclusione. “Diamo valore alla diversità” (Di lunedì 11 luglio 2022) equità della retribuzione, meritocrazia e work-life balance: sono queste le qualità che rendono un’azienda inclusiva, equa e a misura di ogni collaboratore. Great Place to Work Italia, azienda leader nello studio e nell’analisi del clima aziendale, della trasformazione organizzativa e dell’employer branding, ha stilato per la prima volta la classifica dei “Best Workplaces for Diversity, Equity & Inclusion”, ovvero le 20 migliori aziende italiane in grado di offrire ai collaboratori un’esperienza lavorativa capace di sviluppare il potenziale di ognuno, scelte da quasi 95mila persone di 113 Imprese del Bel Paese con almeno 50 dipendenti. Alessandro Zollo, amministratore delegato Great Place to Work Italia“Necessario dare valore alla diversità” diversità, inclusione, ... Leggi su luce.lanazione (Di lunedì 11 luglio 2022)della retribuzione, meritocrazia e work-life balance: sono queste le qualità che rendono un’azienda inclusiva, equa e a misura di ogni collaboratore. Great Place to Work Italia, azienda leader nello studio e nell’analisi del clima aziendale, della trasformazione organizzativa e dell’employer branding, ha stilato per la prima volta la classifica dei “Best Workplaces for Diversity, Equity & Inclusion”, ovvero le 20 migliori aziende italiane in grado di offrire ai collaboratori un’esperienza lavorativa capace di sviluppare il potenziale di ognuno, scelte da quasi 95mila persone di 113del Bel Paese con almeno 50 dipendenti. Alessandro Zollo, amministratore delegato Great Place to Work Italia“Necessario dare, ...

aldibe73 : RT @SoloLibri: ?? “I luoghi dei Florio. Dimore e imprese storiche dei «viceré» di Sicilia” di Daniela Brignone: @Mondadori #saggi ??? Ne scri… - alice_cosm : RT @SoloLibri: ?? “I luoghi dei Florio. Dimore e imprese storiche dei «viceré» di Sicilia” di Daniela Brignone: @Mondadori #saggi ??? Ne scri… - SoloLibri : ?? “I luoghi dei Florio. Dimore e imprese storiche dei «viceré» di Sicilia” di Daniela Brignone: @Mondadori #saggi… - pesaronews : CNA, risorse importanti per i luoghi della cultura e opportunità per le nostre imprese - RadioIncontroPs : ?? Pesaro Urbino 2 milioni e 224mila euro per Teatri e Cinema ?? CNA “Risorse importanti per i luoghi della cultura e… -