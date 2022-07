(Di lunedì 11 luglio 2022) Dopo aver fatto (letteralmente) il giro del mondo, isono finalmente tornati a casa, nella loro Roma, per esibirsi nell’attesissimoal. La band si è scatenata di fronte ad un pubblico di ben 70mila persone, sfidando anche la risalita dei contagi da Covid-19, in uno show senza precedenti. E, oltre alla loro musica e alla loro, a lasciare senza parole sono stati anche i, perfettamente coordinati, che i quattro ragazzi romani hanno sfoggiato per l’occasione. Credits: Roberto PanucciRigorosamente firmati, come ormai di consueto, gli outfit indossati daiper il grandealsono un concentrato di eleganza e trasgressione, ...

ggkirito1337 : @Antek6969 @esport_look Gucci? - infoitinterno : I look Gucci dei Måneskin al concerto evento del Circo Massimo -

DireDonna

A documentare il viaggio in Africa ci ha pensato la stessa Ilary Blasi, che su Instagram ha pubblicato le foto del suopre partenza (firmatoe dal valore di migliaia di euro) e dei tre ......inedito , è balzato subito all'occhio il paio di ciabatte che indossa insieme agli stravaganti calzini. In realtà, si tratta di roba griffata di enorme valore, i sandali a doppia fascia di... I look Gucci dei Måneskin al concerto evento del Circo Massimo I Måneskin si sono esibiti nel loro concerto evento al Circo Massimo di Roma sfoggiando look firmati Gucci e perfettamente coordinati.Il concerto dei Maneskin al Circo Massimo è stato un successo: la band si è imposta con musica travolgente e look unici ...