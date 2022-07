Pubblicità

DiMarzio : #SerieA, @acffiorentina | Le parole di Joe Barone sul #calciomercato del club viola - FirenzePost : Fiorentina, Barone a sorpresa: “Milenkovic deve restare in viola”. Si tratta su contratto e ingaggio - fisco24_info : Fiorentina, Joe Barone: 'Vogliamo tenere Milenkovic': Dg: 'Grazie tifosi già fatti 10.000 abbonati, presto c'è Rocc… - SegirtNews : Fiorentina, Joe Barone: 'Vogliamo tenere Milenkovic' - violanews : ??#Fiorentina, le parole del DG #Barone che ringrazia e arringa i tifosi dal ritiro di #Moena ???? ??@Filippo_Caroli -

: 'VOGLIAMO TENERE MILENKOVIC. JOVIC DI LIVELLO ALTISSIMO' Queste le sue parole: ' Siamo sempre attivi per capire cosa succede nel calcio europeo e mondiale, ci siamo mossi in ...Continuiamo a parlare, la società lo vuole qui", ha detto riguardo a Milenkovic, il direttore generale dellaJoea margine della presentazione del Viola Village nel ritiro a Moena (...Per quanto riguarda la pubblicità, noi e terze parti selezionate, potremmo utilizzare dati di geolocalizzazione precisi e l'identificazione attraverso la scansione del dispositivo, al fine di archivia ...Calciomercato Fiorentina, il dg della Viola Barone ha inaugurato stamane il Viola Village a Moena, sede del ritiro estivo. Queste alcune dichiarazioni.