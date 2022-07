F1, “Charles il mai domo”. Leclerc può recuperare 38 punti, ma la Ferrari deve avere il coraggio di puntare su di lui (Di lunedì 11 luglio 2022) Il Mondiale di F1 non è ancora deciso. Con la splendida vittoria nel Gran Premio d’Austria, Charles Leclerc ha rilanciato il guanto di sfida a Max Verstappen. Soprattutto ha rilanciato sé stesso dopo un lungo periodo difficile. Al trionfo ottenuto in Australia lo scorso 10 aprile, per il monegasco ha fatto seguito una sequela di delusioni. Ben quattro successi sfumati per colpe non sue (in Spagna e in Azerbaigian ha ceduto la power unit, Monaco e Gran Bretagna sono invece stati palcoscenici di una discutibile gestione strategica da parte del muretto Ferrari) hanno rappresentato amari bocconi difficili da deglutire. Ieri, invece, ha pasteggiato solo con champagne e miele. Esattamente a tre mesi di distanza dall’affermazione di Melbourne, il ventiquattrenne del Principato è tornato a passare per primo sotto la bandiera a scacchi. Lo ha ... Leggi su oasport (Di lunedì 11 luglio 2022) Il Mondiale di F1 non è ancora deciso. Con la splendida vittoria nel Gran Premio d’Austria,ha rilanciato il guanto di sfida a Max Verstappen. Soprattutto ha rilanciato sé stesso dopo un lungo periodo difficile. Al trionfo ottenuto in Australia lo scorso 10 aprile, per il monegasco ha fatto seguito una sequela di delusioni. Ben quattro successi sfumati per colpe non sue (in Spagna e in Azerbaigian ha ceduto la power unit, Monaco e Gran Bretagna sono invece stati palcoscenici di una discutibile gestione strategica da parte del muretto) hanno rappresentato amari bocconi difficili da deglutire. Ieri, invece, ha pasteggiato solo con champagne e miele. Esattamente a tre mesi di distanza dall’affermazione di Melbourne, il ventiquattrenne del Principato è tornato a passare per primo sotto la bandiera a scacchi. Lo ha ...

