Cava | auto contro scooter | muore 22enne

(Di lunedì 11 luglio 2022)De’ Tirreni/Nocera Inferiore. Erano su una moto e stavano rincasando dopo aver passato una notte tra amici quando si sono scontrati con un’guidata da una donna e proveniente da Nocera Inferiore. Violento incidente intorno alle 3 di ieri notte all’incrocio di via XXV Luglio ade’ Tirreni. Perde la vita Federico Capasso, nocerino di 22 anni e figlio di un ex dipendente comunale da poco in pensione. Era alla guida della sua Honda quando si è scontrato con una utilitaria. L’impatto non gli ha lasciato scampo dopo un volo di circa venti metri. Il suo corpo è stato trasferito presso l’obitorio dell’ospedale di San Severino. Grave l’amico che era con lui, è stato trasferito in ospedale ade’ Tirreni dove non è in pericolo di vita. Il forte rumore ha svegliato i residenti che hanno provveduto ad allertare i ...

