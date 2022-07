Borse Ue in calo, a Milano tonfo Autogrill. Dollaro ai massimi sullo yen dal 1998 (Di lunedì 11 luglio 2022) L'azionista di maggioranza Edizione ha comunicato l'integrazione con il gruppo svizzero che darà vita a una nuova società, di cui la holding della famiglia Benetton sarà primo azionista Leggi su ilsole24ore (Di lunedì 11 luglio 2022) L'azionista di maggioranza Edizione ha comunicato l'integrazione con il gruppo svizzero che darà vita a una nuova società, di cui la holding della famiglia Benetton sarà primo azionista

Pubblicità

rep_economia : Le Borse di oggi, 11 luglio. Listini in calo, riflettori su inflazione Usa e gas - andrewsword2 : RT @sole24ore: ?? Avvio di settimana in calo per le #Borse europee. Gli indici del Vecchio Continente si muovono sotto la parità: https://t.… - sole24ore : ?? Avvio di settimana in calo per le #Borse europee. Gli indici del Vecchio Continente si muovono sotto la parità:… - fisco24_info : Borse Ue in calo, a Milano tonfo Autogrill dopo operazione Dufry . Spread sotto 200 pt: L'azionista di maggioranza… - orafinanza : Borse verso un’apertura in calo. Giù i tech cinesi Leggi l'articolo: -