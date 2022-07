Azzurre | debutto da incubo | la Francia segna 5 reti

Pubblicità

Gazzetta_it : Italia, che batosta nel debutto all'Europeo: la Francia vince 5-1 - AzzurreFIGC : ???? ?????????????? ?????????? ?????? Siete pronti per il debutto della #Nazionale ???? a #WEURO2022 ?? L'appuntamento è per domenica,… - MaralbAzsc : Azzurre al debutto Europeo, Italia perde 5-1 contro Francia - Sachin55476477 : RT @fanpage: Pessima prova delle Azzurre al debutto agli Europei, con la Francia che umilia l’Italia chiudendo il match già nel primo tempo… - Flowerbell001 : RT @fanpage: Pessima prova delle Azzurre al debutto agli Europei, con la Francia che umilia l’Italia chiudendo il match già nel primo tempo… -

... per commentare ildell'Italia di Milena Bertolini nell'Europeo inglese potremmo chiamare lui: quel gesto basterebbe, e avanzerebbe anche, per rendere l'idea di quello che è stato....ROTHERHAM.da incubo per la Nazionale Italiana , che nella prima uscita a Euro 2022 perde 5 - 0 contro la Francia di Diacre . Al New York Stadium di Rotherham sono lead andare per prime in porta:...L'avete visto il video di quell'addetto alla sicurezza che ad un certo punto, nel bel mezzo di un concerto, fa quella smorfia di disapprovazione Sicuro, dato che ben ...Lezione di francese alle azzurre al debutto degli Europei: sconfitte 5-1. Disastroso esordio dell’Italia agli Europei femminili cinquina Bleus: troppo il divario tra le due squadre per qualificarsi sa ...