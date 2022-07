Amadeus, il divorzio inevitabile, spunta la verità. Una decisione sofferta (Di lunedì 11 luglio 2022) Marisa di Martino, la ex moglie di Amadeus: chi è la vecchia fiamma del conduttore? Tra le coppie più conosciute dello spettacolo ci sono anche Amadeus e Giovanna Civitillo, un nome che ormai tutti conoscono. Il conduttore e la ballerina si sono conosciuti sul set de L’eredità, dove lei lavorava come valletta. Prima di Giovanna Civitillo, però, Amadeus era sposato con Marisa di Martino, una donna che in pochi conoscono. Mentre Amadeus e Giovanna Civitillo sono entrambi parte dello show business, Marisa di Martino non faceva parte dei “vip”: è una donna molto riservata riguardo la sua vita privata e lo era anche quando era sposata con Amadeus. I due sono stati sposati per ben 14 anni, dal 1993 al 2007, e la loro vita di coppia non è mai stata oggetto di gossip. La coppia ha avuto una ... Leggi su howtodofor (Di lunedì 11 luglio 2022) Marisa di Martino, la ex moglie di: chi è la vecchia fiamma del conduttore? Tra le coppie più conosciute dello spettacolo ci sono anchee Giovanna Civitillo, un nome che ormai tutti conoscono. Il conduttore e la ballerina si sono conosciuti sul set de L’eredità, dove lei lavorava come valletta. Prima di Giovanna Civitillo, però,era sposato con Marisa di Martino, una donna che in pochi conoscono. Mentree Giovanna Civitillo sono entrambi parte dello show business, Marisa di Martino non faceva parte dei “vip”: è una donna molto riservata riguardo la sua vita privata e lo era anche quando era sposata con. I due sono stati sposati per ben 14 anni, dal 1993 al 2007, e la loro vita di coppia non è mai stata oggetto di gossip. La coppia ha avuto una ...

