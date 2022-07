Alex Zanardi, il messaggio commovente ai fan: la frase ti lascia senza fiato (Di lunedì 11 luglio 2022) Alex Zanardi torna a far parlare di lui: cosa è successo all’atleta, tutti gli aggiornamenti sul suo stato di salute Sono già passati due anni da quando Alex Zanardi ha subito il secondo incidente, il primo era già accaduto in passato e gli costò una paralisi. La famiglia del campione ha sempre cercato di mantenere una certa privacy sull’argomento e le ultime notizie risalgono allo scorso febbraio. Alex Zanardi (Instagram)Ha terminato il primo ciclo di cure in un centro iperbarico specializzato a Ravenna. Oggi si torna a parlare di lui, della sua forza e del coraggio che non sono mai mancati, anzi lo hanno fatto andare avanti giorno dopo giorno senza mai arrendersi. Alex Zanardi, il messaggio da parte di una collega è ... Leggi su esclusiva (Di lunedì 11 luglio 2022)torna a far parlare di lui: cosa è successo all’atleta, tutti gli aggiornamenti sul suo stato di salute Sono già passati due anni da quandoha subito il secondo incidente, il primo era già accaduto in passato e gli costò una paralisi. La famiglia del campione ha sempre cercato di mantenere una certa privacy sull’argomento e le ultime notizie risalgono allo scorso febbraio.(Instagram)Ha terminato il primo ciclo di cure in un centro iperbarico specializzato a Ravenna. Oggi si torna a parlare di lui, della sua forza e del coraggio che non sono mai mancati, anzi lo hanno fatto andare avanti giorno dopo giornomai arrendersi., ilda parte di una collega è ...

Pubblicità

Gazzettino : #cristina nuti, la prima donna con sclerosi multipla a completare un #ironman: «Alex Zanardi mi ha insegnato a guar… - Anto70007062 : RT @DirTecno: Nella vita capita anche che, abbassando lo sguardo per cercare ciò che hai perso, scorgi qualcos'altro che vale la pena racco… - DirTecno : RT @nonnarita50: @DirTecno buongiorno Antonio !!???? p.s. Alex Zanardi un grande uomo - ger_pascal21 : RT @DirTecno: Nella vita capita anche che, abbassando lo sguardo per cercare ciò che hai perso, scorgi qualcos'altro che vale la pena racco… - Vale22046 : RT @DirTecno: Nella vita capita anche che, abbassando lo sguardo per cercare ciò che hai perso, scorgi qualcos'altro che vale la pena racco… -