Wta Budapest 2022, orari e ordine di gioco lunedì 11 luglio (Di domenica 10 luglio 2022) Gli orari con l’ordine di gioco di lunedì 11 luglio nell’ambito del torneo Wta 250 di Budapest 2022. Prende il via il torneo sulla terra ungherese, che terminerà poi domenica 17 luglio. Ad aprire il gioco sul campo centrale saranno Rakhimova e Ruse, mentre sul grandstand 4, come primo e unico match, ecco Tsurenko fronteggiare la brasiliana Alves. Di seguito, il programma dettagliato della giornata. IL TABELLONE CENTRE COURT Dalle ore 11:00 – Rakhimova vs (7) Ruse A seguire – Pera vs Bassols Ribera A seguire – Baindl vs Babos A seguire – (5) Sasnovich vs Stollar GRANDSTAND 4 Dalle ore 11:00 – Tsurenko vs Alves SportFace. Leggi su sportface (Di domenica 10 luglio 2022) Glicon l’didi11nell’ambito del torneo Wta 250 di. Prende il via il torneo sulla terra ungherese, che terminerà poi domenica 17. Ad aprire ilsul campo centrale saranno Rakhimova e Ruse, mentre sul grandstand 4, come primo e unico match, ecco Tsurenko fronteggiare la brasiliana Alves. Di seguito, il programma dettagliato della giornata. IL TABELLONE CENTRE COURT Dalle ore 11:00 – Rakhimova vs (7) Ruse A seguire – Pera vs Bassols Ribera A seguire – Baindl vs Babos A seguire – (5) Sasnovich vs Stollar GRANDSTAND 4 Dalle ore 11:00 – Tsurenko vs Alves SportFace.

Pubblicità

sportface2016 : #WTABudapest, orari e ordine di gioco di lunedì 11 luglio - Tennis_Ita : WTA 250 Budapest, il tabellone: Krejcikova e Trevisan guidano il seeding, c'è Cocciaretto - livetennisit : La clamorosa sconfitta di Yuliya Hatouka nelle qualificazioni del WTA di Budapest - livetennisit : WTA 250 Losanna e Budapest: I risultati con il dettaglio delle Qualificazioni. In campo la Gatto Monticone in Svizz… - newsfresche : RT @OA_Sport: WTA Budapest 2022: Martina Trevisan ed Elisabetta Cocciaretto al via del torneo ungherese -