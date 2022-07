Whatsapp si aggiorna con una nuova opzione, i messaggi indesiderati non saranno più un problema (Di domenica 10 luglio 2022) Arriva un nuovo ennesimo aggiornamento per quanto riguarda Whatsapp, l’applicazione di messaggistica più utilizzata al mondo. Nel corso delle ultime settimane l’app ha ricevuto moltissimi update, fra funzioni aggiuntive per la chat, i gruppi, le foto e via discorrendo. Whatsapp, 10/7/2022 – Computermagazine.itAd esempio, come ricorda Agemobile.com, qualche mese fa è stato introdotto il supporto alle chat in evidenza in merito alla versione Beta dell’applicazione. In seguito sono state svelate altre nuove funzioni riguardanti i pagamenti, poi è scattata l’introduzione di una delle funzioni più attese, quella riguardante le reaction, con molteplici emoji introdotte per replicare ai messaggi senza “intasare” la chat. Whatsapp, 10/7/2022 – ... Leggi su computermagazine (Di domenica 10 luglio 2022) Arriva un nuovo ennesimomento per quanto riguarda, l’applicazione distica più utilizzata al mondo. Nel corso delle ultime settimane l’app ha ricevuto moltissimi update, fra funzioni aggiuntive per la chat, i gruppi, le foto e via discorrendo., 10/7/2022 – Computermagazine.itAd esempio, come ricorda Agemobile.com, qualche mese fa è stato introdotto il supporto alle chat in evidenza in merito alla versione Beta dell’applicazione. In seguito sono state svelate altre nuove funzioni riguardanti i pagamenti, poi è scattata l’introduzione di una delle funzioni più attese, quella riguardante le reaction, con molteplici emoji introdotte per replicare aisenza “intasare” la chat., 10/7/2022 – ...

