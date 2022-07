“Valentino The Beginning”, il sodalizio con Spotify della Maison (Di domenica 10 luglio 2022) In occasione della sfilata “Valentino The Beginning” Haute Couture Fall/Winter 2022-23 dell’8 luglio 2022 a Roma, Valentino diventa protagonista di una prima assoluta per Spotify Il Direttore Creativo della Maison – Pierpaolo Piccioli – ha dato voce alle atmosfere dello show con un’inedita nota vocale, che ha permesso a tutti gli utenti della piattaforma di vivere l’evento di Piazza di Spagna in maniera ancora più completa e immersiva. “Roma è dove tutto inizia, la vita, le persone, le nostre storie e le nostre identità risiedono qui. Apparteniamo a questo luogo tanto quanto esso appartiene al mondo e a Valentino.” ha detto Pierpaolo Piccioli, Direttore Creativo, Maison Valentino. La ... Leggi su 361magazine (Di domenica 10 luglio 2022) In occasionesfilata “The” Haute Couture Fall/Winter 2022-23 dell’8 luglio 2022 a Roma,diventa protagonista di una prima assoluta perIl Direttore Creativo– Pierpaolo Piccioli – ha dato voce alle atmosfere dello show con un’inedita nota vocale, che ha permesso a tutti gli utentipiattaforma di vivere l’evento di Piazza di Spagna in maniera ancora più completa e immersiva. “Roma è dove tutto inizia, la vita, le persone, le nostre storie e le nostre identità risiedono qui. Apparteniamo a questo luogo tanto quanto esso appartiene al mondo e a.” ha detto Pierpaolo Piccioli, Direttore Creativo,. La ...

Pubblicità

Roma : Valentino “The Beginning”. La maison sfilerà l'#8luglio tra piazza di Spagna, Trinità dei Monti, p.zza Mignanelli e… - lifepeople_mag : In una #PiazzadiSpagna illuminata dal tramonto, #Valentino presenta la collezione Haute Couture AI 2022-23: The Beg… - lalafdrva : RT @Febookworm: Alonso che sorpassa Tsunoda con metà gomma sull'erba è come Valentino Rossi che sorpassa Stoner sulla sabbia al Cavatappi d… - Febookworm : Alonso che sorpassa Tsunoda con metà gomma sull'erba è come Valentino Rossi che sorpassa Stoner sulla sabbia al Cav… - sowmyasofia : RT @periodicodaily: The Beginning: l’inconfondibile stile Valentino abbraccia l’inclusività #th beginning #valentino @Billa42_ https://t.… -