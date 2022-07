Scandalo nella Spd | droga dello stupro alla festa del partito

(Di domenica 10 luglio 2022) Roma, 10 lug – Almeno 8 donne sono rimaste vittime della cosiddetta “” a Berlino, durante la tradizionaleestiva del gruppo parlamentare della Spd. Shock e imbarazzo all’interno del. Cosa è successo Ladella Spd si era tenuta questo mercoledì, in un tendone nel giardino del Cancellierato. All’evento hanno preso parte circa mille persone fra parlamentari, collaboratori e dirigenti locali. Presente anche il Cancelliere Olaf Sholz. Come riportato inizialmente dal quotidiano berlinese Tagesspiegel, che cita una chat interna del, a seguito dellasi sarebbero registrati almeno 8 casi di persone che hanno accusato sintomi, come nausea e perdita della memoria, legati...

Pubblicità

eziomauro : Germania, scandalo nella Spd: almeno 5 donne intossicate dalla 'droga dello stupro' al party dell'estate alla prese… - blogLinkes : Germania, scandalo nella Spd: almeno 5 donne intossicate dalla 'droga dello stupro' al party dell'estate alla prese… - t65lang : RT @mastrobradipo: #Germania, scandalo nella #Spd: almeno 5 donne intossicate dalla 'droga dello stupro' al party dell'estate alla presenza… - infoitinterno : Germania, scandalo nella Spd: almeno 5 donne intossicate dalla 'droga dello stupro' al party dell'estate alla… - NichirinBlade__ : RT @repubblica: Germania, scandalo nella Spd: almeno 5 donne intossicate dalla 'droga dello stupro' al tradizionale party dell'estate https… -

"Qui sono venuta a conoscenza di un fatto a dir pocoche sta per coinvolgere tutte noi ...al seno Abbiamo bisogno di cure e di medici in gamba come quelli che per fortuna abbiamo...Per il momento si indaga contro ignoti, ma lorischia di travolgere il principale partito ...Le denunce dopo la festa dell'Spd, durante la quale almeno 9 donne sono state stordite con la droga dello stupro. Era presente anche il cancelliere Scholz ...Oltre mille gli invitati, tra cui il cancelliere Olaf Scholz, […] La polizia di Berlino ha aperto delle indagini contro ignoti. Mercoledì scorso, come ogni anno per la chiusura estiva del Bundestag, i ...