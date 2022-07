Napoli, Koulibaly atteso in settimana a Dimaro: spunta l’incontro con De Laurentiis (Di domenica 10 luglio 2022) Koulibaly raggiungerà il ritiro del Napoli nel corso della settimana e sarebbe già in programma un incontro con De Laurentiis per il rinnovo Secondo quanto riportato da Sky Sport, Kalidou Koulibaly arriverà nel ritiro del Napoli di Dimaro tra lunedì e martedì. Sarà una settimana decisiva per il futuro del difensore, individuato dalla Juventus come sostituto di De Ligt e ancora senza accordo per il rinnovo di contratto. Il senegalese incontrerà il presidente Aurelio De Laurentiis, al momento a Roma ma atteso in Trentino per mercoledì. Verrà dunque fatto il punto della situazione sul futuro del calciatore. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di domenica 10 luglio 2022)raggiungerà il ritiro delnel corso dellae sarebbe già in programma un incontro con Deper il rinnovo Secondo quanto riportato da Sky Sport, Kalidouarriverà nel ritiro delditra lunedì e martedì. Sarà unadecisiva per il futuro del difensore, individuato dalla Juventus come sostituto di De Ligt e ancora senza accordo per il rinnovo di contratto. Il senegalese incontrerà il presidente Aurelio De, al momento a Roma main Trentino per mercoledì. Verrà dunque fatto il punto della situazione sul futuro del calciatore. L'articolo proviene da Calcio News 24.

