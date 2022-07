LIVE World Games 2022 in DIRETTA: Bramante bronzo nello speed skating, cade Polizzotto nel Bowling (Di domenica 10 luglio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 16:52 FLOORBALL – In fuga la Lettonia, al momento 5-1 sulla Thailandia 16:51 HOCKEY IN LINE – Allunga il passo la Francia, al momento avanti 3-1 nel secondo periodo. Transalpini in vantaggio grazie all’1-2 micidiale di Gabillet e Bouchut 16:49 Bowling – Ricordiamo che alle 17:20 sarà la volta di Pierpaolo De Filippi che sfiderà il cinese Du Jianchao 16:48 Bowling – Noooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo! Non ce la fa Salvatore Polizzotto. L’azzurro cade al cospetto del canadese Alexander per 1-2. Fatale il terzo set decisivo, concluso 179 a 236 16:46 Bowling – Il coreano Donghyuk Park si impone sul danese Agerbo 16:45 FLOORBALL – Ribalta tutto la Lettonia, passando dallo 0-1 all’1-2. A firmare le reti ... Leggi su oasport (Di domenica 10 luglio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA16:52 FLOORBALL – In fuga la Lettonia, al momento 5-1 sulla Thailandia 16:51 HOCKEY IN LINE – Allunga il passo la Francia, al momento avanti 3-1 nel secondo periodo. Transalpini in vantaggio grazie all’1-2 micidiale di Gabillet e Bouchut 16:49– Ricordiamo che alle 17:20 sarà la volta di Pierpaolo De Filippi che sfiderà il cinese Du Jianchao 16:48– Noooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo! Non ce la fa Salvatore. L’azzurroal cospetto del canadese Alexander per 1-2. Fatale il terzo set decisivo, concluso 179 a 236 16:46– Il coreano Donghyuk Park si impone sul danese Agerbo 16:45 FLOORBALL – Ribalta tutto la Lettonia, passando dallo 0-1 all’1-2. A firmare le reti ...

Pubblicità

_Nico_Piro_ : #9luglio gli apprendisti stregoni della #guerra fino alla vittoria sono serviti. Già fragile, #SriLanka precipita n… - mariacuffaro : via @NYTimes - melinacugliari : RT @paoloigna1: Il #Canada restituirà la turbina riparata per #NordStream1 alla #Russia per favorire di nuovo il regolare flusso di gas. Ve… - MrFree7474 : Una piccola dedica,con un grande ringraziamento,a tutti i componenti di uno dei miei programmi preferiti 'propagand… - infoitsport : LIVE World Games 2022 in DIRETTA: 10 luglio, Italia ambiziosa nel salvamento, occhio allo speed skating su strada -