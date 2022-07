LIVE Djokovic-Kyrgios 1-0, Finale Wimbledon 2022 in DIRETTA: si comincia sul Campo Centrale! (Di domenica 10 luglio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 15-0 Di poco largo il diritto diagonale di Djokovic che aveva recuperato due accelerazioni. 1-0 Risposta lunga di Kyrgios. 40-30 Gran prima di Nole. 30-30 Il primo vero scambio se lo assicura Kyrgios: diritto in corridoio in recupero di Djokovic. 30-15 Ace esterno del balcanico. 15-15 Buona prima di Djokovic. 0-15 Il serbo parte con un doppio fallo. 0-0 Si comincia sul Campo Centrale! Batte Novak Djokovic. INIZIO PRIMO SET 15.05 Il classe 1987 cerca l’88° titolo in carriera su 125 finali mentre Nick Kyrgios disputa la decima Finale in carriera e ha vinto sei titoli con tre sconfitte negli atti conclusivi. 15.03 Nick ... Leggi su oasport (Di domenica 10 luglio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA15-0 Di poco largo il diritto diagonale diche aveva recuperato due accelerazioni. 1-0 Risposta lunga di. 40-30 Gran prima di Nole. 30-30 Il primo vero scambio se lo assicura: diritto in corridoio in recupero di. 30-15 Ace esterno del balcanico. 15-15 Buona prima di. 0-15 Il serbo parte con un doppio fallo. 0-0 SisulBatte Novak. INIZIO PRIMO SET 15.05 Il classe 1987 cerca l’88° titolo in carriera su 125 finali mentre Nickdisputa la decimain carriera e ha vinto sei titoli con tre sconfitte negli atti conclusivi. 15.03 Nick ...

