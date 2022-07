Le migliori frasi sulla sofferenza interiore e il dolore (Di domenica 10 luglio 2022) Il dolore, il sacrificio, la sofferenza interiore sono esperienze negative che ognuno di noi prova almeno una volta nella propria vita. Non è piacevole, è vero, ma i momenti più difficili sono quelli che aiutano maggiormente a crescere e a comprendere il vero valore della vita e, soprattutto, ad apprezzare tutto ciò che di bello può succedere, dalle più piccole cose. La sofferenza coinvolge un’infinità di sentimenti e emozioni contrastanti – come la tristezza, la frustrazione, il dolore, l’angoscia – spesso non si vede una via d’uscita dalle situazioni più difficoltose. Sembra non esserci una soluzione, e allora non resta che lasciare che il tempo scorra e guarisca ogni ferita. Per “attraversare” questo sentimento di sofferenza interiore – è importante farlo – senza ... Leggi su dilei (Di domenica 10 luglio 2022) Il, il sacrificio, lasono esperienze negative che ognuno di noi prova almeno una volta nella propria vita. Non è piacevole, è vero, ma i momenti più difficili sono quelli che aiutano maggiormente a crescere e a comprendere il vero valore della vita e, soprattutto, ad apprezzare tutto ciò che di bello può succedere, dalle più piccole cose. Lacoinvolge un’infinità di sentimenti e emozioni contrastanti – come la tristezza, la frustrazione, il, l’angoscia – spesso non si vede una via d’uscita dalle situazioni più difficoltose. Sembra non esserci una soluzione, e allora non resta che lasciare che il tempo scorra e guarisca ogni ferita. Per “attraversare” questo sentimento di– è importante farlo – senza ...

Pubblicità

Riccardo090 : Le migliori: quelle che ti chiedono di uscire, ma una volta fissato l’appuntamento prendono ogni scusa possibile ed… - Gianni_gian13 : RT @regno_disoleil: @Soleil_stasi ho trovato questa pagina tik tok che usa tutte le tue frasi migliori creando dei remix iconici. Alcuni s… - player_278 : RT @LudoNotValli: ??SPOILER?? #ThorLoveAndThunder . . . . . . . . . . . . . . . . . comunque dopo ti amo 3000 e ti amo in ogni universo ab… - MugnanoStefy : RT @LudoNotValli: ??SPOILER?? #ThorLoveAndThunder . . . . . . . . . . . . . . . . . comunque dopo ti amo 3000 e ti amo in ogni universo ab… - marti_g99 : RT @LudoNotValli: ??SPOILER?? #ThorLoveAndThunder . . . . . . . . . . . . . . . . . comunque dopo ti amo 3000 e ti amo in ogni universo ab… -